Изменившиеся до неузнаваемости дети Галкина и Пугачевой произвели фурор

Восьмилетние Лиза и Гарри растут очень талантливыми и активными. Кадры юмориста с детьми неизменно восхищают его подписчиков. На сей раз Максим Галкин разместил в инстаграм-аккаунте подборку снимков своих чад, поучаствовавших в фотосессии.
"Растут детишки. Как время летит!", – подписал фото муж Аллы Пугачевой. Действительно, на кадрах детей не узнать. Они выглядят заметно повзрослевшими. Одеты брат с сестрой уже, скорее, как подростки, а не как ребята младшего школьного возраста.
Лиза и Гарри произвели настоящий фурор. "Совсем взрослые стали", "Чудесно взрослеют, осмысленно", "Красавчики", "Классные", "Шикарная милота", – не поскупились на комплименты россияне.
Напомним, ранее Максим Галкин рассказал о своих школьных годах. Телеведущий признался, что у него не было прозвища, как у многих мальчишек. Сверстники называли его просто Максом. Будущий шоумен появился на свет в подмосковном Наро-Фоминске в семье военного. Семья часто переезжала, и ребенку приходилось менять школы. Вероятно, из-за этого дети не успевали привыкнуть к нему и дать будущей знаменитости какое-то прозвище.