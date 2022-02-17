Оставивший Пугачеву ни с чем Галкин публично признался в чувствах молодой

Максим Галкин не постеснялся во всеуслышание рассказать о том, какие чувства испытывает к молодой девушке.

Популярный телеведущий, когда не занят работой, все свое время посвящает семье. Судя по его странице в "Инстаграме" он отдает много внимания своим детям и супруге Алле Пугачевой.

Однако, как оказалось, у шоумена есть увлечение, на которое ему тоже не жалко своего времени. Галкин, как и большинство россиян, наблюдает за Олимпиадой, которая сейчас проходит в Пекине. Комика не остался равнодушным к ситуации, сложившейся вокруг Камилы Валиевой, угодившей в допинг-скандал. Поклонники фигурного катания поделились на два лагеря: одни переживают и поддерживают юную спортсменку, а другие осуждают девушку и ее тренера за положительный допинг-тест. Супруг оказался на стороне первых и публично поделился чувствами, которые испытывает к молодой фигуристке, переживающей непростые времена. Шоумен признался, что хочет передать Камиле свои искренние слова поддержки, а также посетовал на то, какие сложности ей приходится преодолевать.

"Потрепали нервы девочке перед самым ответственным в жизни соревнованием. Камила, мы с тобой! Держись!", – публично рассказал о своих чувствах популярный комик.

Напомним, ранее "Дни.ру" рассказывали, как в семье Пугачевой и Галкина распределяются финансы. Астролог внимательно изучил карту Примадонны и пришел к выводу, что артист вполне может оставлять Примадонну ни с чем, тщательно контролируя деньги.