Что стало с пропавшей после рассказа о смертельной болезни Варум

Недавно певица Анжелика Варум пропала из соцсетей. Фанаты забеспокоились.

Последний раз Анжелика Варум выходила в интернет 1 января. Она поздравила всех с новым годом и пожелала ценить жизнь, пока "у нас все еще есть". Сейчас эта фраза выглядит устрашающе, особенно когда артистка не выходит на связь.

"Хочу пожелать нам всем здравого смысла и мира! Цените жизнь! У нас пока еще все есть!" – написала тогда певица.

Также фанаты помнят ее недавнее интервью, в котором она рассказывает о смертельной болезни отца. Еще одним поводом для беспокойства стала отмена концерта Анжелики Варум, который должен был пройти 6 марта в Москве в одном из ресторанов. Все это вызывает странные подозрения и беспокоит подписчиков ее "Инстаграм".



Анжелика Варум, которая раньше всегда была активна в соцсетях, не поздравила публично мужа Леонида Агутина с очередной годовщиной, не поздравила дочь Лизу с днем рождения. Некоторые даже предположили, что у Варум и Агутина в семье разлад, ведь артист продолжает выходить на связь с поклонниками в отличие от своей жены.

Директор и пиарщик Анжелики Варум тоже никак не комментируют ситуацию. Помощник Леонида Агутина Дмитрий Староста ответил, что с артисткой все нормально. По его словам, певица выйдет на связь сама, когда посчитает нужным.