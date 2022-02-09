"Удалили часть мозга": Измученной раком Заворотнюк вынесли вердикт

Тяжелобольная Анастасия Заворотнюк перенесла сложнейшую операцию.

Рак мозга считается одной из самых страшных болезней человечества. Анастасия Заворотнюк получила этот диагноз совсем некстати: тогда у нее только появилась маленькая дочь, и жизнь начинала бить ключом. Кто бы мог подумать, что обворожительная "прекрасная няня" станет жертвой такой страшной напасти.

Несколько лет знаменитость упорно борется с недугом, который эксперты считают неизлечимым. Опухоль выросла на жизненно важном органе, поэтому ее удаление существенно изменило актрису. Выдающийся сотрудник РАН поведал, почему функции организма кинодивы дали сбой.

Выяснилось, что Заворотнюк пережила неизбежное хирургическое вмешательство, которое привело к дополнительным проблемам. "Во время операции ей удалили довольно большую часть мозга: опухоль и ткани вокруг – и какие-то функции неизбежно нарушились", — охарактеризовал ситуацию ученый.

Специалист вынес звезде вердикт: положение не слишком плохое, хотя болезнь тяжелая. Ранее он тестировал раковые клетки актрисы на восприимчивость к вирусам. Супруг звезды обещал обратиться к ученым РАН за экспериментальными лекарствами, если традиционные методы лечения не дадут благоприятного результата.

Эксперт считает, что Анастасия Заворотнюк еще держится, раз родные пока не попросили о помощи. Член РАН полагает, что актрису спасает персональная противораковая вакцина.

Как писали "Дни.ру", о внешних изменениях артистки рассказала ее соседка. Анастасия Заворотнюк стала выглядеть совершенно иначе.