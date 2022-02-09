"Парализована": Онкобольная Заворотнюк стала беспомощной

Рак мозга нанес организму звезды тяжкий урон. Анастасия Заворотнюк утратила базовые способности.

Звезда российских сериалов борется с раком мозга почти три года. В марте 2019-го она родила вторую дочку, а уже в апреле состоялась ее последняя съемка перед тотальным исчезновением. Сейчас Анастасия Заворотнюк не выходит на связь с поклонниками и не шлет для них новостей. Все строго засекречено.

В окружении онкобольной брюнетки поговаривают страшное. Знакомый родных звезды Анатолий объяснил, что случилось — кинодива стала беспомощной ввиду нарушения двигательных функций.

"Частично парализована правая часть тела, она не может двигаться без посторонней помощи и шевелить рукой", — выразился мужчина о сраженной раком Заворотнюк.



Источник поведал: знаменитость хуже видит и проблемно говорит, не способна надолго оставаться сосредоточенной и выглядит заторможенной. Душевные разговоры ей пока чужды, она слабо реагирует на происходящее рядом.

По версии Анатолия, радоваться нечему, резкого улучшения не наблюдается, а врачи ничего не могут с этим поделать. Родные актрисы стараются облегчить ее участь всеми силами. Анастасия Заворотнюк очень для них очень важна, нервы на пределе.

Напомним, стало известно, как сейчас выглядит Анастасия Заворотнюк. Соседка увидела звезду около дома с сиделкой и сообщила СМИ неутешительные подробности.