Больную 81-летнюю Светличную бросили умирать сиделке: Будет приходить 3 раза в день

Осенью 2021 года Светлана Светличная загремела в больницу. Ее увезли в клинику на "скорой помощи". Давление, стресс, болезни, возраст — все это печальным образом отразилось на здоровье артистки. Легендарную 81-летнюю женщину врачи выписали только в конце января.
Корреспонденты пришли проведать знаменитость, в дверях их встретила неизвестная девушка. Дома у артистки было чисто и тихо. Хозяйка сидела на стуле в теплой шапке и солнцезащитных очках, жалобы отсутствовали. Светлана Светличная еще разговаривает, она утверждает, что все хорошо.
Невестка звезды сообщила, что Светлана Светличная уже не справляется сама, поэтому были приняты меры. Пожилой актрисе с причудами наняли сиделку. Грубо говоря, ее бросили умирать в квартире чужому человеку.
"Сиделка будет приходить три раза в день, это на платной основе", — рассказала невестка знаменитости. Во время визитов помощницы актриса получает лекарства. Также в обязанности нянечки входит подогрев пищи, поскольку актриса о своем желудке не заботится — употребляет блюда холодными.
Как писали "Дни.ру", в прошлом году Светлана Светличная ушла из дома в неизвестном направлении и пропала с радаров. Денно и нощно ее искали волонтеры и полиция. В итоге звезду обнаружили на ток-шоу. Лариса Гузеева объяснила причину пропажи коллеги.