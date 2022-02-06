Понаровская дала смачную оплеуху Пугачевой: Деревня

Ирина Понаровская ясно дала понять, что думает о Примадонне.

Станислав Садальский обратил внимание на то, что между двумя звездами отечественной эстрады назревает скандал. В своем инстаграм-аккаунте артист привел отрывок из мемуаров Ирины Понаровской под названием "Честно говоря".

Исполнительница жестко раскритиковала некоторых коллег по творческому цеху. Больно врезала артистка и Алле Пугачевой. Певица написала о том, что не важно, какая фамилия у человека – Алла Пугачева или Шерон Стоун. "Для меня она деревня", – дала оплеуху Примадонне вокалистка.

По словам Ирины Понаровской, коллега для нее всегда останется деревней, несмотря на то, что живет в замке. Такой выпад не остался незамеченным не только обывателями, но и звездами. Так, Андрей Макаревич отметил, что "очень некрасиво, не добившись высот, тявкать на тех, кто их добился".

Примечательно, что у Ирины Понаровской и Аллы Пугачевой многолетний конфликт. Он возобновился после интервью певицы Ирине Шихман в ютуб-шоу "А поговорить?". Понаровская признавалась, что общение с коллегой у них было крайне напряженным все эти годы. Поговаривали, что Примадонна якобы устранила соперницу со сцены. Однако сама Ирина Понаровская так не считает.