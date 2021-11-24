Микроинсульт, опущенное лицо и глухота на одно ухо: что случилось с Ириной Понаровской

Певица рассказала о проблемах со здоровьем и заявила, что никто из коллег ее не поддержал

В 80-х годах Ирина Понаровская собирала огромные залы слушателей и влюбляла в свои песни толпы поклонников. Однако в один момент исполнительница хита "Рябиновые бусы" пропала со сцены. Звезда перестала выступать и ушла из шоубизнеса почти на 15 лет. Как оказалось, долгое время певица страдала от проблем со здоровьем, о которых никто не подозревал.

Лишь недавно Понаровская вернулась к поклонникам и снова начала концертную деятельность. Некоторые предполагали, что артистка решила вновь выйти на сцену ради заработков, а ее пауза в карьере якобы была связана с изменениями во внешности. Однако в новом выпуске "А поговорить?" Ирины Шихман звезда 80-х рассказала, что долгие годы своего отсутствия она была вынуждена бороться со страшными недугами.

По словам Ирины Понаровской, о ее болезни никто не знал. В один момент здоровье певицы подкосилось настолько, что она была не в состоянии передвигаться самостоятельно. Звезда поделилась, что у нее случился микроинсульт и полгода она ходила только с помощью ходунков. К тому же, она страдала от проблем со слухом и лицом.

"У меня всё лицо было опущено вниз, я оглохла на правое ухо", – сообщила Понаровская

Как заявила артистка, микроинсульт сразил ее в поезде. После него лицо исполнительницы заметно опустилось, а одно ухо совсем перестало слышать. Понаровская считает, что столкнулась с проблемами со здоровьем из-за сильного стресса, который преследовал ее не только на работе, но и в жизни. При этом звезда отмечает, что никто из коллег даже не поинтересовался ее состоянием, пока она проходила реабилитацию.

Ирина Витальевна никто не отличалась крепким здоровьем. По ее словам, проблемы начались еще в юности. Кроме того, в свое время артистка пыталась избавиться от лишнего веса радикальными методами – из-за неправильных диет ее почки сильно пострадали. Несмотря на все это, певица называет себя бойцом и заявляет, что не поддалась панике даже после того, как врачи объявили ей о микроинсульте.