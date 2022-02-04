Стареющий Тарзан изо всех пытается привлечь народ: Вход свободный

51-летний Сергей Глушко готовится к очень важному событию в своей жизни.

Во время пандемии мужа Наташи Королевой неожиданно посетила муза – стриптизер почувствовал тягу к живописи и взял в руки кисти. Новое увлечение Тарзана оказалось серьезным, и вот теперь Сергей Глушко уже организовал первую выставку своих работ.

Как рассказал сам Тарзан, это важное для него мероприятие состоится уже 6 февраля в одном из столичных заведений. Чтобы максимально привлечь народ на выставку, стареющий стриптизер и по совместительству новоиспеченный художник постарался изо всех. Глушко организовал выставку со свободным входом для всех желающих. Кроме того, на мероприятии запланирован фуршет и даже некая развлекательная программа.

В качестве приглашения Тарзан записал видео, которое разместил в своем инстаграм-аккаунте. Мужчина признался, что первая выставка – для него очень волнительное событие. Он бы хотел пообщаться с гостями в неформальной обстановке и поделиться со всеми своей позитивной энергией.

Стриптизер предложил всем желающим прийти и составить о нем свое собственное мнение. Возможно, для Сергея Глушко это начало не только большого творческого пути, но и новой карьеры, ведь когда мужчине за 50, танцевать на шесте уже не так просто.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что сын Сергея Глушко и Наташи Королевой встал на скользкий путь.