"А что сразу не в зад?": Сергей Глушко нашел новый способ наклюкаться

Сергей Глушко поделился с россиянами открытием. По его словам, в США нашли новый способ употребления алкоголя.

В своем инстаграм-аккаунте Тарзан опубликовал забавный пост, подписав его коротко: "Алконовости". Он рассказал, что в Америке нынче новое направление.

"Потребляют напитки не через рот, как это принято у нас по старинке, а вот так... Рот не занят. Подключился к напитку и будешь дальше беседовать с людьми. Сидишь, очень удобно", – поведал муж Наташи Королевой. При этом он показал капельницу и стоящие рядом стулья.

В видео появилась и теща стриптизера – Людмила Порывай. "Сережа, укололся?", – весело поинтересовалась пенсионерка. Ролик вызвал горячее обсуждение публики.

Большинство поняли, что Тарзан шутит и поддержали ироничный тон звезды. "Серег, а мы все по старинке клизмы ставим", "Сережа, аккуратнее", "А что сразу не в зад? Сел на стул и готово!", – высказались россияне.

Отметим, что Сергей Глушко любит эпатировать общественность откровенными снимками. Как правило подписчики воспринимают его горячие фото либо восхищенно, либо крайне негативно. Многие считают, что 51-летнему артисту пора прекратить выставлять свое тело на всеобщее обозрение. Так, ранее супруг Наташи Королевой предстал в голубых тонких плавках перед зеркалом рядом с картиной, на которой изображена морда гориллы.