"Еще девочка родилась": Тарзан рассказал о пополнении

Сергей Глушко, более известный под псевдонимом Тарзан, поделился личным.

Муж Наташи Королевой недавно рассказал своим поклонникам о новом увлечении – артист решил заняться живописью, в Сети отметили, что у него очень неплохо получается. Сергей поделился с фанатами радостью о пополнении своей коллекции, он нарисовал новую картину, на которой изображена чернокожая девочка. "Ой! У меня тут ещё девочка родилась", – подписал снимок Глушко.

Поклонники снова высоко оценили художественные способности Тарзана.

"Сергей, Вы талант! Браво! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ваши работы супер!", "Ого, ну ничего себе... Вот это супер. Я подумала сначала, что это фотография. Очень классно", "Невероятно красивый портрет! Сергей я восхищаюсь Вашими работами!", "С новорожденной! Картина – просто живая!", "Я думала настоящая, это просто шедеврально", "Ну просто живой человечек, глаз от девочки не оторвать, смотрел бы и смотрел! Большой респект за красиво написанные картины!", - написали комментаторы.

Ранее стало известно, что после всех семейных сложностей Наташа Королева решила провести праздники вдали от мужа и сына. Певица собралась поехать к маме в США, отметив, что такое решение будет наилучшим.