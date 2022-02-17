Внук Пугачевой шокировал любимую бабушку неожиданным подарком: Раритет

Дени Байсаров решил порадовать Аллу Пугачеву.

Младший сын Кристины Орбакайте умеет удивлять близких, на этот раз он решил сделать приятное Примадонне. Подарок Дени выбирал с душой, ведь он знает, что цена и ценность – разные вещи. На барахолке мальчик смог найти старую фотографию любимой бабушки, которая была оформлена в постер с надписями, настоящий раритет.

Находка явно шокировала Аллу Борисовну, она с восхищением поблагодарила внука и сказала, что поставит картину на видном месте у стены. Подарок стал удивлением и для детей Пугачевой, которые раньше не видели ее такой молодой и в таком интересном образе.

Ранее Алла Пугачева высказалась о недоброжелателях, которые "перемывают кости" в Сети. Она сказала, что не стоит обращать внимания или опускаться до конфликтов, нужно просто быть счастливыми, чего не терпят завистники.

Кстати, муж Примадонны Максим Галкин активно следит за успехами российских спортсменов на Олимпийских играх. Он не смог пройти мимо скандала с юной фигуристкой Камилой Валиевой. Юморист эмоционально высказался о сложившейся ситуации: "Потрепали нервы девочке перед самым ответственным в жизни соревнованием. Камила, мы с тобой! Держись!".