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Шоу-бизнес
Вскрылись причины нападок Стефановича на Пугачеву: Заводил успех женщины

Вскрылись причины нападок Стефановича на Пугачеву: Заводил успех женщины

Александр Стефанович и Алла Пугачева были женаты около четырех лет – для обоих это был второй брак.
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Кинорежиссер Александр Стефанович ушел из жизни летом прошлого года. Еще при жизни бывший муж Аллы Пугачевой не раз позволял себе некоторые публичные нападки на певицу – о причинах такого поведения рассказала экс-возлюбленная режиссера Элина Зайцева.

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Женщина не раз задавала Стефановичу вопрос: зачем он затрагивает Пугачеву. Кинорежиссер всегда отшучивался в ответ, давая понять, что эти нападки – часть шоу. Однако, по мнению Зайцевой, мужчина на всю жизнь сохранил свои чувства к Примадонне. При этом его не оставлял равнодушным небывалый успех певицы.

"Этого мужчину заводил успех женщины," – поделилась воспоминаниями Зайцева.

Стефановича очень задевал тот факт, что это он стал для всех "бывшим мужем Пугачевой", а не она – "бывшей женой Стефановича". Элина замечала эту досаду во время совместной жизни с режиссером.

По словам Зайцевой, знаменитые супруги плохо расстались. Стефанович объяснял этот разрыв творческими разногласиями с Примадонной, но на самом деле он не мог смириться со все возрастающей популярностью Пугачевой. В интервью "Собеседнику" Зайцева назвала это "творческой ревностью".

Сама Алла Борисовна чувствовала свою мощь и не хотела продолжать жить на предложенных мужем условиях. Кроме того, артистка хорошо видела свой путь, и Стефановича на продолжении этого пути уже не было.

Ранее "Дни.ру" писали о том, Алла Пугачева заговорила о мести подлым людям.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 16 февраля 2022, 20:15 Источник: Собеседник ✓ Надежный источник
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Не только Пугачева: женщины, которые полюбили мужчин моложе себя

комментарии

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Сколько эта ппаадаалль платит,что-бы о ней писали!?Боруховна Фаина жидоммррааззь!
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