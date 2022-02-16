Вскрылись причины нападок Стефановича на Пугачеву: Заводил успех женщины

Кинорежиссер Александр Стефанович ушел из жизни летом прошлого года. Еще при жизни бывший муж Аллы Пугачевой не раз позволял себе некоторые публичные нападки на певицу – о причинах такого поведения рассказала экс-возлюбленная режиссера Элина Зайцева.
Женщина не раз задавала Стефановичу вопрос: зачем он затрагивает Пугачеву. Кинорежиссер всегда отшучивался в ответ, давая понять, что эти нападки – часть шоу. Однако, по мнению Зайцевой, мужчина на всю жизнь сохранил свои чувства к Примадонне. При этом его не оставлял равнодушным небывалый успех певицы.
"Этого мужчину заводил успех женщины," – поделилась воспоминаниями Зайцева.
Стефановича очень задевал тот факт, что это он стал для всех "бывшим мужем Пугачевой", а не она – "бывшей женой Стефановича". Элина замечала эту досаду во время совместной жизни с режиссером.
По словам Зайцевой, знаменитые супруги плохо расстались. Стефанович объяснял этот разрыв творческими разногласиями с Примадонной, но на самом деле он не мог смириться со все возрастающей популярностью Пугачевой. В интервью "Собеседнику" Зайцева назвала это "творческой ревностью".
Сама Алла Борисовна чувствовала свою мощь и не хотела продолжать жить на предложенных мужем условиях. Кроме того, артистка хорошо видела свой путь, и Стефановича на продолжении этого пути уже не было.
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