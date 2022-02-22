"Хотят нажиться на фамилии": один из возможных сыновей Абдулова попался на вранье

Сергей Шиподько и Александр Коваль считают себя наследниками великого актера, скончавшегося в 2008 году. Однако уже известно, что один из них точно врет – ДНК-экспертиза, сделанная на программе "Пусть говорят" Первого канала, показала, что мужчины между собой не родственники.
Материал для исследования в виде личных вещей предоставила племянница Александра Абдулова, так как родная дочь актера – Евгения и вовсе участвовать в этом деле отказалась. При этом племянница подчеркнула, что она не верит ни одному из мужчин – об этом сообщил Пятый канал.
"Считаю, что люди хотят нажиться на фамилии," – подчеркнула родственница покойной звезды.
После того, как один из предполагаемых сыновей Абдулова попался на обмане, все участники этого дела вновь собрались в студии "Пусть говорят", чтобы обсудить, кто же из двоих мужчин самозванец. Пока интрига так и не разрешилась, но уже ясно, что в историях обоих мужчин есть много непонятных деталей, которые вскрылись на шоу. Точный ответ о наличии родства Коваля и Шиподько с покойным актером сможет дать лишь последующая экспертиза.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что обманутая Ирина Алферова откровенно высказалась о предательстве Александра Абдулова – актриса страдает из-за вскрывшейся грязной правды.