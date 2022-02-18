"Разрушается дружба": измучивший жену Шац рассказал об алкоголизме дочери

Михаил Шац сделал неожиданное заявление на всю страну.

Российский ведущий Михаил Шац после развода с коллегой Татьяной Лазаревой начал развивать карьеру в разных сферах. Недавно он создал подкаст, в эфире которого рассуждает на разные важные темы. На этот раз он вместе с дочерью Софией поговорил об алкоголе и правильном отношении к нему. В обсуждении улавливалась тема алкогольной зависимости.

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Неожиданно Шац заявил на всю страну, что в Новый год его дочь слишком много пила. Многие поклонники расценили такой выпад звездного отца в адрес дочери унижением.

В студии также присутствовала стендапер Зоя Яровицкая, которая часто поднимает тему алкоголя в своих работах. Сама Зоя ничего из спиртного не пьет уже больше двух лет.



Михаил Шац поспешил отметить, что у его дочери безусловно нет никакого алкоголизма. Просто ему интересна тема алкоголя и воспитания. В частности, как правильно говорить с детьми об алкоголе. Ведущий добавил, что сам порой отказывается от алкоголя, хотя любит иногда выпить.



"Были эпизоды, когда не пил. Видишь, как разрушается дружба, от тебя сразу начинают отсаживаться…" — заключил Шац.

Напомним, Михаил Шац и Татьяна Лазарева развелись. Ведущая призналась, что долгое время принимала успокоительные, а когда прекратила их прием, осознала, как измучилась, и подала на развод.