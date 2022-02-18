Оставивший семью ни с чем Галкин посмеялся над вынужденным работать руками сыном

Максим Галкин души не чает в своих наследниках Лизе и Гарри: отец проводит с ними все свое свободное время и делится их успехами на своей странице в "Инстаграме". Накануне комик снял своего сына за весьма интересным занятием.
Шоумен запечатлел, как гонится за мальчиком по лестнице, чтобы увидеть, что он делает у себя в комнате. Добравшись до покоев наследника, Галкин попросил Гарри рассказать "любопытным подписчикам", чем таким увлекательным он занимается. Вопрос отца мальчика смутил, поэтому он с серьезным лицом поинтересовался у Максима, все ли с ним нормально. Этот вопрос вызвал у шоумена смех.
Тем не менее, объяснение от Гарри все же поступило: наследник Примадонны рассказал, что столкнулся с проблемой: его клеевой пистолет сломался, поэтому он вынужден поработать головой и руками, чтобы найти ему новое применение, иначе вещь будь валяться без дела. Собственно, мальчик решил смастерить электрическую плиту. Смелая идея Гарри вызвала у шоумена опасения.
"А это вообще с точки зрения пожарной безопасности надежно?", – поинтересовался Галкин.
Напомним, ранее "Дни.ру" рассказывали, как в знаменитой семье решаются финансовые вопросы. Астролог внимательно изучил карту Аллы Борисовну и пришел к выводу, что артист вполне может оставлять Примадонну ни с чем, тщательно контролируя все деньги.