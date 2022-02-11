Транжира: Галкин оставил Пугачеву ни с чем

В одной "сторис" в "Инстаграме" Максим Галкин заявил, что экономить на жене – это грех. Поклонникам стало интересно, как в звездной семье распределяются финансы. Подписчики разделились на два лагеря.
"Максим Александрович Галкин и Алла Борисовна Пугачева, безусловно, звездная пара, в которой есть взаимопонимание и уважение. Оба очень ресурсны друг для друга", – начала размышления Ольга Архангельская.
Астролог внимательно изучил карту Примадонны. Эксперт вынес приговор и рассказал, кто за что отвечает в семье певицы и комика.
"У Аллы Борисовны могут быть элементы транжирства, однако, у Максима Александровича крайне чувствительное ощущение материального мира, прочная сцепка с реальностью, в чем есть показания в его гороскопе. Максим, по всей видимости, может лучше аккумулировать финансы, нежели его супруга, разумно их вкладывать для получения большей прибыли. Врожденная способность правильно считать, анализировать доходы и расходы может дать ему первенство в паре по распределению финансов", – чуть ли не оставил муж жену ни с чем.
По словам специалиста, за деньги в семье отвечает Галкин. Но при этом, по словам астролога, если Пугачева доходчиво объяснит супругу, зачем ей некая сумма и, что она просто необходима, то отказа она не услышит.