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Шоу-бизнес
Известная телеведущая боится за судьбу попавшего в психушку Николаева: Он в состоянии войны

Известная телеведущая боится за судьбу попавшего в психушку Николаева: Он в состоянии войны

Дарья Златопольская имела возможность понаблюдать за Валерием Николаевым на проекте "Танцы со звездами".
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На прошлой неделе в жизни Валерия Николаева произошел неприятный инцидент: мужчина угодил в спецприемник за вождение без прав, а после неадекватного поведения в камере был отправлен под присмотр психиатров. Телеведущая Дарья Златопольская очень встревожена тем, что происходит со знаменитым артистом.

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Будучи членом жюри в шоу "Танцы со звездами" на телеканале "Россия 1" Златопольская наблюдала за Николаевым, который до недавнего времени был участником проекта. Журналистка заметила, что с артистом что-то не так: он живет с неким вызовом, а в его душе нет мира.

"Он сейчас в состоянии войны," – поделилась переживаниями телеведущая.

Златопольская боится за судьбу актера, ведь такое состояние по-настоящему разрушительно. В интервью "7 Дней" Дарья призналась, что многие люди сейчас недовольны поведением Валерия, у нее же просто болит душа за актера. Женщина хотела бы как-то помочь теперь уже бывшему участнику шоу, но не знает как, да и уверена, что тот бы отказался от помощи.

По мнению телеведущей, для Николаева участие в танцевальном проекте было хорошей возможностью создать новую историю о себе, открыть себя с новой стороны. Однако, судя по всему, этого так и не случилось.

По последним данным, артист сейчас все еще находится под присмотром медиков. Впрочем, супруга актера подтверждать эту информацию не стала. Ранее "Дни.ру" рассказывали подробности госпитализации Валерия Николаева в психушку – мужчина вел себя очень странно.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 16 февраля 2022, 15:45 Источник: 7 Дней ✓ Надежный источник
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Помнишь христобблляяддккооввыый ты ппииддоорр Nox Arcana - Night of the Wolf?<цензура>-тебя оттъъеебббааллии крестом!
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