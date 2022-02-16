"Они могут напасть": директор школы леди раскрыла подноготную участниц шоу "Пацанки"

Шоу "Пацанки", пожалуй, одна из наиболее популярных передач в России. После проекта участницы приобретают популярность и поклонников. Некоторые начинают вести свой блог, а кто-то даже начинает работать на телевидении. За период съемок девушки проходят долгий и тернистый путь к главной цели – стать леди. А помогают им в этом учителя.
Лаура Лукина является директором школы, в которую приезжают участницы шоу "Пацанки". Она достаточно тепло отзывается от девушках, но не скрывает, что порой справиться с ними бывает трудно. Так, у каждой было весьма темное прошлое, где даже было место криминалу. В эфире то и дело мелькали драки, которые порой даже заканчивались серьезными травмами. По словам Лукиной, порой она даже боится своих подопечных. "Они могут напасть", – признается директор школы леди. Также она заявила, что с агрессией сложнее бороться, чем, к примеру, с наркотической зависимостью.
По мнению Лукиной, самой опасной участницей шоу "Пацанки" оказалась Татьяна Каширина, победившая в последнем сезоне. От поведения девушки у директора порой даже опускались руки. Однако Лаура понимала, что за злостью скрываются маленькие и ранимые девочки, которые нуждаются в помощи. Так, воспоминания о некоторых встречах с пацанками вызывают у Лукиной слезы.