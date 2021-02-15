Популярный актер совершил каминг-аут в день влюбленных: Ну вот и все

24-летняя певица Муся Тотибадзе и 34-летний актер Антон Лапенко рассекретили свои отношения. О романе певица рассказала в своем "Инстаграм" в день влюбленных.



Слухи о том, что Антон Лапенко и Муся Тотибадзе встречаются, появились еще осенью прошлого года. Тогда они вместе появились на премьере постановки "Гроза" в БДТ в Санкт-Петербурге. Потом Муся ходила вместе с Антоном на митинг. И вот теперь они официально вместе.

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На свежем фото в "Инстаграм" певицы пара предстала в горячем поцелуе. Судя по фото, у них теплые и глубокие любовные отношения. Подписчики назвали публикацию своеобразным каминг-аутом. Певица поддержала ироничную идею.

Под снимком помимо простых подписчиков отметились также коллеги Муси Тотибадзе и Антона Лапенко – Александр Гудков, Александра Бортич, Варвара Шмыкова, Анна Чиповская. Сам Лапенко оставил в комментарии смайлик в форме сердечка, тем самым подтвердив отношения с Мусей.

"Ну вот и все, ты замужем теперь"; "Просто вообразите как это звучит – Муся Лапенко. Это же кошка в квадрате! Муся – это такая коша, и она лапенькой так эть)))" – написали фанаты.

Ранее ходили слухи о том, что у актера Антона Лапенко отношения с коллегой по сериалу "Чики" Аленой Михайловой. Но актриса опровергла эту информацию. По ее словам, они всегда были и остаются просто друзьями и коллегами.



34-летний российский актер театра и кино, видеоблогер Антон Лапенко стал известен в 2019 году благодаря серии роликов в "Инстаграм" и "Ютуб", снятых в стилистике VHS 1980-1990-х годов, где предстал в разных образах.