Ударившийся в воспоминания Галкин рассказал о школьном прозвище

Всегда активный в соцсетях Максим Галкин на время пропал из "Инстаграма". По возвращении артист признался, что сидит дома и ему просто нечего показывать – именно этим и объяснялось затишье в его аккаунте. Однако поклонникам не хватало юмориста, и они стали заваливать его вопросами, на которые Максим Галкин охотно ответил в Сторис.
Один из подписчиков спросил, какое прозвище у мужчины было в школьные годы. Перенесясь мыслями в детство, Галкин сообщил, что его называли просто Максом, никакого другого прозвища у сверстников для него не было. Можно сказать, что будущей звезде не повезло, ведь почти все мальчишки хотят иметь какое-то крутое прозвище и выделяться среди одноклассников.
Напомним, что Максим Галкин родился в подмосковном Наро-Фоминске в семье военного. Семья часто переезжала, и мальчику приходилось менять школы. Возможно, именно поэтому сверстники не успевали привыкнуть к нему и дать будущей звезде какое-то прозвище.
Впрочем, с возрастом Галкину удалось выделиться гораздо больше, чем многим другим его ровесникам. Сегодня артист любим миллионами зрителей. К тому же, повышенное внимание к его персоне приковывает брак с самой Аллой Пугачевой. Отвечая на вопросы фолловеров, Максим Галкин также рассказал о том, что является большим запретом в его отношениях с Примадонной.