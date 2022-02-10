Новая беда: онкобольной Заворотнюк может потребоваться помощь еще одного врача

Анастасия Заворотнюк продолжает бороться с онкологией. В Сети периодически появляются новости о состоянии актрисы. Многое сообщает ее дочь Анна, делая публикации в "Инстаграм", но своими заявлениями девушка порой провоцирует слухи. Например, недавно она намекнула на трудности общения с матерью. Поклонники предположили, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" лишилась речи.
Знакомый с окружением семьи Заворотнюк, режиссер Анатолий Демидов, внес ясность. Он рассказал, что у Анастасии просто осип голос. Это случилось не из-за рака, подчеркнул режиссер. Он не исключил, что близкие актрисы обратятся за помощью к врачу-фониатру – возможно, через своего друга, артиста балета Николая Цискаридзе.
Танцовщик сомневается, что сможет найти хорошего специалиста, поскольку, по его словам, все гении, которые были в Большом театре, к сожалению, ушли из жизни. Цискаридзе уверен, что у Анастасии все будет хорошо.
Ранее в Сети появилось редкое фото Анастасии Заворотнюк. Оно было сделано в то время, когда артистка тщательно скрывала свое интересное положение. Подробнее об этом писали "Дни.ру".