"Лекарство не нашли": Раковая опухоль хоронит Заворотнюк заживо

Почти три года рак мозга отравляет жизнь знаменитой актрисы. Мучительная борьба с недугом в полной изоляции от привычного общества загнала звезду в угол. Анастасия Заворотнюк лишилась практически всего. Благо, ее не бросили близкие — родные изо дня в день заботятся о женщине и помогают ей в этот непростой период.
Отец Жанны Фриске заявил, что артистке повезло больше, чем его дочери, которой ставили тот же диагноз. Поп-дива была неоперабельна, а "прекрасная няня" вовремя перенесла хирургическое вмешательство на мозге, когда опухоль еще не проникла слишком далеко.
Тем не менее отец певицы уверяет, что глиобластома пока не поддается полноценному эффективному лечению. Ученые делают разработки и предпринимают меры, чтобы поставить на ноги Анастасию Заворотнюк и других больных, но чуда никак не случается.
"Я стараюсь вникать в эту тему, читаю литературу. Но пока не нашли лекарство, которое на сто процентов помогает", — отметил Владимир Фриске.
Раковая опухоль хоронит Анастасию Завортнюк заживо — как смертельный враг, который не оставляет шанса сломленной жертве. Судя по словам отца Жанны Фриске, смертельные клетки не уязвимы до конца, а потому в текущих реалиях непобедимы.
Напомним, стало известно, как болезнь изменила лицо актрисы. Также появились данные о ее проблемах с двигательной системой. Анастасии Заворотнюк удалили обширную часть мозга, поэтому состояние функций организма ухудшилось.