Измученная Заворотнюк публично взвыла: Конченные люди!

Смертельный недуг Анастасии Заворотнюк наложил большой отпечаток на всех членов ее семьи.

Имя знаменитой актрисы, которую настигла онкология, в последнее время слишком часто звучит в СМИ. И в большинстве случаев это благодаря врачам, которые называют ее диагноз, раскрывают детали лечения и оценивают ее состояние.

Конечно, поклонникам больной Заворотнюк стало интересно, почему изначально состояние звезды кино и сериалов тщательно скрывали, а сейчас сами медики открыто распространяют информацию и о ней. С этим вопросом они обратились к старшей дочери популярной актрисы, которая не стала подбирать слова и высказалась по поводу таких специалистов откровенно и жестко.

"Я имена этих врачей слышу впервые. Обычные шарлатаны и просто конченые люди", – прокомментировала Анна.

Стоит признать, что сама Анна в последнее время чересчур часто рассказывает публично о своих переживаниях на фоне страшной болезни знаменитой мамы. Вот и на этот раз подписчики поинтересовались у девушки, как она справляется со всем происходящим. Она призналась, что измучена всем тем, что приключилось с ее семьей.

"Это самый сложный путь в моей жизни", – откровенно рассказала Анна.

Девушка пообещала написать по этому поводу целый пост. Остается надеяться, что это случится, ведь недавно она признавалась, что отчим ограничивает ее в каких-то вещах. Например, не разрешает ей публиковать фото вместе с маленькой сестрой.