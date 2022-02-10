"Тщательно скрывали": в Сеть просочилось фото беременной Заворотнюк

В 2008 году звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк вышла замуж за фигуриста Петра Чернышева. На тот момент актриса воспитывала двоих детей – дочь Анну и сына Майкла. Как выяснилось позже, супруги мечтали о появлении совместного ребенка.
Как отмечает издание POPCAKE, информация о третьей беременности Заворотнюк "тщательно скрывалась", поэтому в 2019 году новость о том, что артистка родила ребенка, стала шоком для общественности. Мало кто видел актрису в положении, поэтому на днях в Сети стали активно обсуждать фотографию, сделанную в то время.
Как видно на снимке, Заворотнюк посещала ГУМ-каток. Тогда на артистке, заметно прибавившей в весе, было свободное черное пальто с мехом.
Напомним, несколько лет назад у Анастасии обнаружили злокачественное новообразование головного мозга. Недуг кардинально изменил жизнь актрисы. По сей день она не появляется на публике. До недавнего времени в интернете не было новых фотографий онкобольной Заворотнюк.
В конце января в Сеть просочился снимок, на котором можно разглядеть изменившуюся знаменитость. Дочь Анастасии Заворотнюк Анна жестко раскритиковала тех, кто опубликовал эту фотографию.