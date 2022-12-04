"Денег не водится": голод и бедность вынудили дочь Ефремова начать оказывать услуги языком

Михаил Ефремов стал причиной аварии и смерти второго водителя, а также, будучи заточенным в колонии, оставил свою семью без кормильца. Сегодня стало известно о том, на что приходится идти близким Михаила Ефремова, чтобы заработать себе на хлеб и спастись от вынужденного голода и бедности. Дочь артиста Вера Ефремова, рожденная Софьей Кругликовой, объявила в своем блоге, что вынуждена искать работу.
"Занимаюсь подготовкой к ОГЭ, ЕГЭ, разговорным английским или просто повышением успеваемости. Научу с нуля или расширю знания с уже имеющегося уровня", – опубликовала 18-летняя девушка свой крик души, попросив подписчиков о помощи.
Многим очевидно, что академических знаний, ввиду юного возраста, Вера Ефремова не имеет, но пустота в карманах заставляет пересмотреть планы на жизнь и начать оказывать услуги, связанные с английским языком. А ведь, по мнению многих, возраст дочери Михаила Ефремова – самый благоприятный для учебы. Но увы, такая роскошь девушке пока что не доступна.
"Отец их всех подставил", "В семье, видать,
денег вообще не водится", – с сожалением подметили пользователи Сети.
Впрочем, эта ситуация может вскоре разрешиться. Ведь как утверждают адвокаты, Михаила Ефремова могут уже совсем скоро выпустить по УДО.