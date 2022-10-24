"Пора домой и на экран": осужденный убийца Ефремов готовится к выходу из тюрьмы

В июне 2020 года жизнь Михаила Ефремова поделилась на "до" и "после". Актер, будучи "под мухой", сел за руль и выехал на встречку, где столкнулся со одной из машин. Удар был такой силы, что водитель второго автомобиля умер всего через несколько часов. И это даже несмотря на грандиозные старания медиков...
Суды, бесконечно откладываемые из-за плохого самочувствия актера, продолжались все лето. В сентябре 2020 был вынесен приговор: 7,5 лет тюрьмы, сразу после которого Михаил Ефремов отправился за решетку.
Два года Ефремов хранил молчание, но сегодня утром прервал его. В своем личном блоге он опубликовал фотографию: помолодевший и посвежевший мужчина будто готовится покинуть тюремную камеру. Из-за заключения ему пришлось отказаться от употребления алкоголя и это, отметим, внесло существенный вклад в его внешность. Ощущение возникает такое, будто Михаил Ефремов провел прошедшие два года не за решеткой, а в санатории.
Подписчики актера не могли не отметить положительные перемены. "Лет на 10 помолодели", "Прекрасное лицо", "Пора домой и на экран", – тепло откликнулись поклонники Ефремова.
К слову, предположения фанатов могут вскоре стать явью: по мнению друзей и адвокатов, убийцу-актера Михаила Ефремова могут выпустить по УДО уже совсем скоро.