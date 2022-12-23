"Горе и сопли на весь мир": брошенная престарелым мужем Слава бьется в истерической агонии

Не может певица Слава работать из-за сердечных и душевных мук, вызванных расставанием со своим "гражданским" мужем Анатолием Данилецким. Так что остается лишь страдать. Выкладывая в Сеть, разумеется.



Разбитая на множество кусочков Анастасия Сланевская не в силах контролировать выражения своего лица, поэтому, как чуть ранее писали Дни.ру, выражает опасения, что может вскоре остаться без гроша в кармане. Кому ведь понравится певец, который вместо того, чтобы веселить сотрудников на корпоративе, будет молчать, погрузившись в переживания.



Видимо для того, чтобы скорее справиться с кризисом отношений, Слава, избрав тактику открытого проживания эмоций, стала смело делиться всеми подробностями каждого своего дня с подписчиками. Сегодня, например, записала ролик о том, как бьется в практически истерической агонии, рыдая под текст, написанный для нее Денисом Клявером.

"Рыдаю, не могу петь. Потому что всякие муд*ки нервы и душу треплют!", – севшим голосом просипела Анастасия Сланевская (Настоящее имя Славы – Прим.ред.), жалея о том, что рабочий день, который должен был быть посвящен записи новой песни, пошел коту под хвост.

Пользователи Сети, прокомментировавшие этот ролик, жестоко проехались по Славе. По мнению многих, слезы певицы – явное свидетельство того, что брошенная престарелым сожителем женщина перестала быть ему нужна. Ведь стань она инициатором расставания – не убивалась бы так сильно. "Пить надо меньше! Это не слезы, а вино и дурь", – намекнула одна из комментаторов на старую проблему Сланевской – любовь к горячительным напиткам, в которой она признавалась как-то.

"Но зато уверенно направляет камеру на свои слёзы. Петь не может, пока горе и сопли на весь мир не выложит", – саркастично подметила одна из зрительниц своевременность записи видео, на котором крупным планом видно лицо певицы Славы.