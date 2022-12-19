Как Волочкова: муж-пенсионер променял зависимую от бутылки Славу на девок из эскорта

По словам Анастасии Сланевской (настоящее имя Славы), в последние годы было много плохого, чем хорошего, поэтому было принято решение о расставании. Слухи о разладе в семье популярной певицы ходили уже давно, но ее признание все равно очень удивило общественность, ведь пару связывали целых 20 лет отношений и общая дочь – 11-летняя Антонина.
Рассуждениями на эту тему поделился известный блогер Антон Суворкин (Anton S). Он считает, что одной из причин расставания Славы с мужем-пенсионером является зависимость от бутылки. Мол, артистка не раз признавалась, что любит выпить что покрепче. "Она пьет, и это не скрывает. Смотря на Славу и на Волочкову, меня не отпускает одна мысль – как же ужасно, когда женщина пьет. Слава серьезно зависима от бутылки", – высказался блогер.
Также Суворкин обратил внимание на видео, недавно снятое расставшимся со Славой Данилицким. Он обсудил кадры, на которых бизнесмен веселится в каком-то заведении вместе с девками, а те якобы из эскорта. Антон сделал вывод: мужчина просто променял Сланевскую на других.
"Ему молодые нужны. Так это выглядело с самого начала", – отметил сплетник.
Сейчас Слава находится в поиске нового мужчины. Она уже объявила, что ищет сексуального, красивого, богатого, ответственного, заботливого, честного, порядочного, вкусно пахнущего партнера. "Да кому ты нужна?!", – воскликнул Антон Суворкин, посмотрев видеообращение певицы.
Кстати, Анастасия Волочкова поддержала расставшуюся с мужем Славу. По словам балерины, Сланевская – это лучшее, что было в жизни Анатолия. Слова танцовщицы приводит интернет-издание "Подмосковье сегодня".