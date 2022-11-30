"Отметила": любительница заложить за воротник Слава потеряла автомобиль

42-летняя дерзкая брюнетка Слава известна своим взрывным и прямолинейным характером. Она совершенно не стесняется своего тела, мыслей и любят делиться с поклонниками событиями из личной жизни. Так, стало известно, что певица Слава потеряла новенький автомобиль за 18 миллионов рублей прямо в день покупки.
"Так отметила свою покупку автомобиля, что даже не смогла забрать его из салона", — честно призналась поклонникам певица Слава. Кроме этого, она даже поделилась с подписчиками своим рецептом борьбы с похмельем. Певица Слава принимает ванну, пьет кофе и… клюковку 33 градусов.
Одни поклонники любят такие откровения и ценят певицу за это. Другие же считают, что из милой девушки Славы пробилась любительница заложить за воротник. Но сама артистка следит за своим здоровьем и несколько месяцев назад даже пыталась отказаться от алкоголя. Эта необходимость была вызвана операцией — певица Слава решила избавиться от лишнего жира в теле.
Кроме этого, в жизни исполнительницы случилось радостное событие. Ее дочь Саша вышла замуж за своего избранника. В микроблоге певица Слава трогательно поздравила любимых детей.