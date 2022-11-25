Вся семья плачет: притащившуюся в ЗАГС певицу Славу бросили перед свадьбой

Российская певица Слава много лет живет в гражданском браке и делает вид, что ее все устраивает. Однако всем давно известно, что каждая женщина хотя втайне мечтает хотя бы раз в жизни очутиться прекрасной принцессой в белом платье и выйти замуж по-настоящему.
Недавно певице Славе представилась отличная возможность побывать в ЗАГСе. Правда для нее самой закончилось все не так радужно, как могло бы.
Церемония бракосочетания была назначена в ЗАГСе подмосковной Барвихи. На роспись были приглашены только самые близкие звездной семьи певицы Славы, и все рыдали от счастья.
"Самый счастливый день в моей жизни за последние годы. Завтра все расскажу, а вам девчата, пятничного настроения! И если слез, то слез счастья!", – написала певица Слава в своем аккаунте.
Однако на этот раз личному счастью певицы Славы не суждено было сбыться, так как замуж выходила не она, а ее старшая 23-летняя дочь Александра Морозова. Ее супругом стал давний возлюбленный. А брошенная всеми перед свадьбой певица уступила внимание всех гостей своей дочери, потому что это был ее день.
Поклонники поздравили от всей души сияющую от счастья дочь певицы Славы, а новоиспеченной свекрови пожелали доброты и терпения.