"Выживет или нет": исколотый Евгений Миронов довел до ужаса

Евгений Миронов рассказал, что стало с его внешностью.

56-летний актер и художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов в новом большом интервью рассказал и о начале творческого пути, и о семье, и о том, как важно идти до конца.

Выходец из Саратова, будущая звезда сцены после восьмого класса оказался в театральном училище. И хотя Евгению Миронову грозили отчислением, ему все-таки удалось закончить заведение и отправиться в Москву. Путь у него был один — встретиться с земляком и талантливым постановщиком Олегом Табаковым. Тот часто помогал молодым артистам из родного города.

"Он, мне кажется, смотрел на меня с чувством естествоиспытателя: выживет или нет", — рассказывает Миронов о наставничестве Олега Табакова.

Хорошо усвоил актер и навык разделения сцены и жизни. Как-то во время обыгрывания сцены истерики перед наставницей Валентиной Ермаковой Миронов так вжился в роль, что довел женщину до ужаса.

"Сцена — это нечто другое", — объясняла ему народная артистка.

К счастью, у Евгения все получилось. Со временем, роли стали больше, популярность выросла и ему предложили роль худрука в театре. Как признается Миронов, он стал королем без королевства, ведь театр был в полной разрухе. Исколотый жизненными трудностями он не испугался и вот уже 16 лет на сцене Театра Наций идут премьеры.