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Шоу-бизнес
"По помойкам": Прозябающий в нищите Миронов начал побираться

"По помойкам": Прозябающий в нищите Миронов начал побираться

Евгений Миронов откровенно рассказал о непростой жизни.
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Актер добился настоящего успеха на творческом поприще. Его знают и любят миллионы россиян, а в его копилке есть награды с премий "Ника", ТЭФИ и "Золотой орел". Прелесть в востребованности заключается в том, что, благодаря хорошим гонорарам, можно позволить себе беззаботное существование. Однако в жизни Евгения Миронова было время, когда он едва сводил концы с концами.

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Артист всегда был увлечен своим делом, причем настолько, что время от времени даже не замечал, что происходит вокруг него. А окружила его в 90-е настоящая бедность. Исполнитель ролей в театре и кино вспоминает, как он с матерью и сестрой буквально прозябал в нищите, но его это не заботило – уж слишком сильно он был погружен в творчество.

А мама в это время находила разные способы, чтобы прокормить своих отпрысков.

"Собирала бутылки в Москве по помойкам для того, чтобы их сдать и купить какие-то продукты", – вспомнил Евгений Миронов.

Что уж говорить, артист вместе со своей семье, можно сказать, начал побираться: с подачи доброго Олега Табакова семье будущей звезды стали высылать посылки с макаронами и консервами.

Несмотря на все сложности того периода, Евгений Миронов вспоминает его с особым трепетом, ведь тогда его карьера только-только начиналась: первые роли, первые победы на фестивали – и все это на фоне поддержки мамы и сестры.

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Евгений Миронов. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 22 ноября 2022, 08:58 Источник: СтарХит ✓ Надежный источник

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