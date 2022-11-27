Не делает уроки: оставшаяся у разбитого корыта разведенка из Comedy Woman пустила сына на самотек

Надежда Ангарская дала откровенное интервью, в котором рассказала о муках развода и том, как живет сейчас вместе со своим сыном Давидом. По словам актрисы, она не живет с мужем с 2018 года, но свидетельство о разводе получила лишь недавно – из-за того, что муж долго получал российское гражданство.
За это время звезда Comedy Woman Надежда Ангарская прошла сквозь огонь, воду и медные трубы. Она рыдала и выла белугой в процессе развода, но теперь все страшное позади. Психологическую помощь в трудной ситуации Ангарской оказали родные и друзья.
Сейчас Надежда Ангарская одна воспитывает сына Давида, который учится в первом классе. При этом подход у звезды к воспитанию довольно специфичный. Она попросту не выполняет родительские обязательства, перекладывая все на бабушку и няню.
"Я уроки не делаю с сыном, честно. Не хочу портить отношения с ребенком", – призналась Ангарская.
По словам звезды шоу Comedy Woman, Давид общается с отцом по телефону. Для поддержания мальчика родители решили сохранить эту зыбкую связь. При этом у Ангарской уже есть новый ухажер, правда кто он, актриса так и не рассказала. По ее словам, она бы с радостью вышла замуж еще раз.