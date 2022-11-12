Задержали педофила: имя принца Уильяма оказалось в грязной истории

Королевская семья Британии вновь оказалась ввязана в запутанную историю.

В семье Герцога и Герцогини Кембриджских подрастают трое наследников: 9-ти летний Джордж, 7-ми летняя Шарлотта и 4-х летний Луи. До недавнего времени дети учились в элитной школе в Лондоне Thomas’s Battersea. Год обучения стоит около 1,4 миллионов рублей за каждого ребенка. Кажется, учебное заведение скоро потеряет свой высокий статус — школа оказалась замешана в грязной истории.

Полиция Великобритании арестовала 34-летнего мужчину Мэтью Смита, преподавателя лондонской школы, сообщает Пятый канал. Его обвиняют в педофилии и действиях сексуального характера над несовершеннолетними. Кроме этого, мужчина занимался распространением фотографий. Свою вину преступник уже признал, и тут же был уволен из школы.

Как только в прессе появилась информация о задержании педофила, всплыли вопросы: не пострадали ли наследники британской короны? Оказалось, что преподаватель появился в школе только в сентябре текущего года. Дети принца Уильяма к этому моменту уже переехали и сменили место учебы.

Сейчас трое детей учатся в элитной школе Lambrook в графстве Беркшир. Родители считают, что суета столицы королевства мешала Джорджу, Шарлотте и Луи погрузиться в учебу.