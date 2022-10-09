"Нарушены пропорции лица": обколотая Джанабаева подурнела после инъекций

Светские мероприятия, которые регулярно проходят в Москве, являются точками притяжения для знаменитостей. Кто-то хочет похвастаться новым спутником, кто-то – выгулять очередное платье, а иные – новую грудь, губы или даже лицо.
На днях таким событием стал показ Анастасии Задориной, где присутствующие могли оценить изменившуюся до неузнаваемости Альбину Джанабаеву. Пользователи интернета, наткнувшиеся на фотографии с показа, были шокированы и даже сравнили экс-солистку "ВИА Гры" с другой певицей – Мадонной... Виной тому – распухшее лицо Джанабаевой.
Встревоженная общественность обратилась за комментариями к пластическому хирургу Лие Гавашели. Эксперт подтвердила, что без инъекций не обошлось. Положение бровей свидетельствует о примененном ботоксе, в дополнение к которому обколотая Джанабаева решила прибегнуть к филлерам, состоящим из гиалуроновой кислоты.
Считает Гавашели также, что косметолог выполнил свою работу не очень грамотно: "Нарушены пропорции лица." В завершение, Лия Гавашели предостерегла всех тех, кто мечтает уколоться, чтобы стать красивой. Результат слишком сильно зависит от специалиста и использованной техники. Поэтому, чтобы внешность нужно тщательно выбирать специалиста
Что же до мнения фанатов об изменившемся лице Альбины Джанабаевой – многие сходятся во мнении, что она подурнела после инъекций и стала выглядеть старше.