Публика не обрадовалась возвращению: Ревву погнали со сцены под свист

Множество слухов ходило в последние месяцы про Александра Ревву. Утверждали, будто он эмигрировал в Испанию вместе с женой и двумя дочерьми. Основания думать так у общественности были: уехал и пропал, перестав выходить на связь с подписчиками.
Масла в огонь тогда подлила и журналистка Алена Жигалова. В выпуске своего шоу "Алена, блин!" она заявила про юмориста: "Уехал в Испанию. Точнее, сбежал." По ее словам, Александр Ревва также лишился в России всей недвижимости.
Тогда на защиту коллеги пришлось встать телеведущему Оскару Кучере. "Ревва просто поехал отдыхать!", – попытался успокоить он взбудораженных поклонников. Вслед за этим, высказались сначала мать юмориста, а затем и его супруга – обе женщины опровергли слухи.
Наконец-то и сам Александр Ревва предстал перед зрителями. После длительного перерыва он вернулся на сцену Comedy Club, чтобы выступить в образе певца Вячеслава Столешникова. Публика не обрадовалась возвращению юмориста, ведь реакция гостей вечера была неожиданной. Вместо привычного смеха и аплодисментов, Ревву погнали со сцены под свист.
Впрочем, после выяснилось что все это было подстроено: раньше Александр Ревва шутил над зрителями, а теперь они подшутили на ним. Пожурили за долгое отсутствие, не иначе.