"Живот накладной!": оголившуюся на яхте беременную Орлову с позором разоблачили

Российская певица Ольга Орлова станет матерью во второй раз.

44-летняя Ольга Орлова ждет ребенка. Несмотря на возраст, она смогла забеременеть сама. Поклонники до последнего не верили в то, что это правда, пока артистка сама не подтвердила, что находится в положении. Певица рассекретила свою беременность не сразу, так как до этого у нее случались выкидыши, и она с мужем решила выдержать паузу.

Напомним, Ольга Орлова снова вышла замуж год назад за бизнесмена по имени Валерий, который первым отважился подойти к ней в ресторане и познакомиться. Теперь пара счастлива вместе, но не спешит посвящать фанатов во все детали своей личной жизни. В беременности бывшую солистку "Блестящих" подозревали давно, но она размыто намекала, что главное в отношениях – взаимопонимание и любовь, а ребенок сам решит, появляться ли ему на свет.

К своему положению Ольга Орлова подходит весьма консервативно. Она решила отказаться от гендер-пати и не узнавать пол малыша методом ультразвука и доверилась своему материнскому чутью.

"Я знаю, кто там живет. Я не представляю, как многие родители до последнего не узнают, кто у них будет", – рассказала Орлова. При этом звезда пообещала в скором времени поделиться этим с поклонниками.

Впрочем, не все фанаты верят в то, что Ольга Орлова действительно беременна. Скептики считают, что в таком возрасте это невозможно, а "живот у певицы накладной". На днях Орлова показала фото, на котором предстала на яхте в купальнике, подчеркивающем ее уже огромный живот.