"Не будет этой гнусавой?!": Орбакайте погнали со сцены ссаными тряпками

Детям знаменитых родителей всегда приходится непросто. С самого детства за ними пристально следит пресса, каждый шаг и решение обсуждается, а любая ошибка карается испорченной репутацией. Особенно достается детям "эстрадных феноменов", как, например, Кристине Орбакайте.
У дочери Примадонны и Народной артистки Аллы Борисовны Пугачевой, казалось, не было выбора, кроме как на сцену. Уже в 11-летнем возрасте Кристина Орбакайте дебютировала в фильме "Чучело". Иностранные критики тогда отозвались очень положительно.
А вот отечественные зрители не сильно жалуют Кристину Орбакайте. Ее нередко критикуют за якобы скучную внешность и слабый голос, а еще чаще — сравнивают с яркой звездной матерью. Вот и на днях под одной из статей о новогодних съемках "Огонька" зашел разговор о дочери Аллы Пугачевой. Выяснилось, что в этом году 51-летняя женщина не будет участвовать в съемках.
"Не будет этой гнусавой бесталанной Буратино?! Господи, счастье-то какое!", "Какая из нее певица? Голоса нет, да и актриса никакая", " Наверняка Кристина знает все о своих "талантах", но бороться с мамашкиным мнением она никогда не будет", — вот так пишут неравнодушные к жизни Орбакайте.
Возможно, Кристину Орбакайте погнали со сцены ссаными тряпками из-за выходок Пугачевой. А может быть зритель просто сделал выбор в пользу других артистов.