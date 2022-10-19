Состоялось прощание: Чернющую Орбакайте привезли на кладбище после нападения разъяренной толпы

Долгое время народ гадал, где же находится дочь Аллы Пугачевой.

После скандального отъезда Примадонны за границу поползли слухи, якобы, вслед за ней Россию покинула и Кристина Орбакайте. На это указывал и тот факт, что знаменитая блондинка пропустила похороны своего близкого друга – Бориса Моисеева. При жизни музыкант очень трепетно относился к наследнице Аллы Пугачевой, называл ее своей дочерью, а в свое время даже подарил ей квартиру.

Собственно, игнорирование церемонии прощания с артистом не на шутку разозлило народ: толпа разъяренных комментаторов буквально напала на певицу под постом о скорби по исполнителю хита "Голубая луна" в ее микроблоге: мол, можно было бы проявить уважение к человеку, который так тепло о тебе отзывался!

Сама дочь Аллы Пугачевой никак не комментировала гневные выпады в свою сторону, но накануне все же решила исправиться. Наконец-то Кристину Орбакайте привезли на кладбище, а прощание с близким человеком с ее стороны все же состоялось. Сделала это знаменитая блондинка весьма демонстративно – кадры возложения букета на усыпанную цветами могилу сняли на камеру.

На видео чернющая в траурном одеянии с печалью на лице певица молча кладет белые розы.

"Навестила Бореньку", – подписала ролик артистка.

Стоит отметить, что вместе с тем дочь Аллы Пугачевой в очередной раз доказала поклонникам, что она находится в Москве, а об отъезде за границу, о котором болтают все кому не лень, в реальности речи не идет.