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Шоу-бизнес
Состоялось прощание: Чернющую Орбакайте привезли на кладбище после нападения разъяренной толпы

Состоялось прощание: Чернющую Орбакайте привезли на кладбище после нападения разъяренной толпы

Долгое время народ гадал, где же находится дочь Аллы Пугачевой.
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После скандального отъезда Примадонны за границу поползли слухи, якобы, вслед за ней Россию покинула и Кристина Орбакайте. На это указывал и тот факт, что знаменитая блондинка пропустила похороны своего близкого друга – Бориса Моисеева. При жизни музыкант очень трепетно относился к наследнице Аллы Пугачевой, называл ее своей дочерью, а в свое время даже подарил ей квартиру.

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 Кристина Эдмундовна Орбакайте

Кристина Эдмундовна Орбакайте певица, актриса

Собственно, игнорирование церемонии прощания с артистом не на шутку разозлило народ: толпа разъяренных комментаторов буквально напала на певицу под постом о скорби по исполнителю хита "Голубая луна" в ее микроблоге: мол, можно было бы проявить уважение к человеку, который так тепло о тебе отзывался!

Сама дочь Аллы Пугачевой никак не комментировала гневные выпады в свою сторону, но накануне все же решила исправиться. Наконец-то Кристину Орбакайте привезли на кладбище, а прощание с близким человеком с ее стороны все же состоялось. Сделала это знаменитая блондинка весьма демонстративно – кадры возложения букета на усыпанную цветами могилу сняли на камеру.

На видео чернющая в траурном одеянии с печалью на лице певица молча кладет белые розы.

"Навестила Бореньку", – подписала ролик артистка.

Стоит отметить, что вместе с тем дочь Аллы Пугачевой в очередной раз доказала поклонникам, что она находится в Москве, а об отъезде за границу, о котором болтают все кому не лень, в реальности речи не идет.

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Кристина Орбакайте. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 19 октября 2022, 09:00 Источник: Соцсети • Требует проверки
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