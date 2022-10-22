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Шоу-бизнес
"Срочно к психиатру!": народ ахнул при виде Орбакайте после распада семьи

"Срочно к психиатру!": народ ахнул при виде Орбакайте после распада семьи

Простившись с матерью, Кристина Орбакайте стала сама не своя. Исхудавшая блондинка подает пугающие признаки.
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Детство исполнительницы хита "Пьяная вишня" прошло вдали от Аллы Пугачевой: звездная мать все время была занята гастролями, на дочь почти не оставалось времени. Однако Кристина Орбакайте нашла в себе силы справляться без нее и выросла вполне адекватным человеком.

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Кристина Эдмундовна Орбакайте певица, актриса

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Алла Борисовна Пугачева певица

Блондинка привыкла расставаться с Примадонной, будучи ребенком, а теперь история будто бы повторилась. Родительница надолго улетела с младшими детьми в Израиль, в то время как Кристина осталась в России. Семья неизбежно распалась, и, по всей видимости, это сказалось на здоровье Орбакайте.

В разных социальных сетях дочь Аллы Пугачевой разместила снимки, которые заставили народ ахнуть. Мало того, что 51-летняя артистка сильно исхудала, так еще и выдала внутренние проблемы. На одном из фото ее глаза выглядят болезненно перекошенными, а на другом Кристина Орбакайте буквально сосет свой палец.

Комментарии к снимкам звезда закрыла, но россияне все же обсудили их на просторах Сети. "Срочно к психиатру!" — отметили внимательные пользователи при виде звездной блондинки.

Действительно, сосательный рефлекс во взрослом возрасте — тревожный звоночек. За ним может скрываться и расстройство психики, и эмоциональный надрыв. Лишь врач способен определить причину странного посасывания Кристины Орбакайте.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Кристина Орбакайте. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 22 октября 2022, 18:15 Источник: Соцсети • Требует проверки
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