"Срочно к психиатру!": народ ахнул при виде Орбакайте после распада семьи

Детство исполнительницы хита "Пьяная вишня" прошло вдали от Аллы Пугачевой: звездная мать все время была занята гастролями, на дочь почти не оставалось времени. Однако Кристина Орбакайте нашла в себе силы справляться без нее и выросла вполне адекватным человеком.
Блондинка привыкла расставаться с Примадонной, будучи ребенком, а теперь история будто бы повторилась. Родительница надолго улетела с младшими детьми в Израиль, в то время как Кристина осталась в России. Семья неизбежно распалась, и, по всей видимости, это сказалось на здоровье Орбакайте.
В разных социальных сетях дочь Аллы Пугачевой разместила снимки, которые заставили народ ахнуть. Мало того, что 51-летняя артистка сильно исхудала, так еще и выдала внутренние проблемы. На одном из фото ее глаза выглядят болезненно перекошенными, а на другом Кристина Орбакайте буквально сосет свой палец.
Комментарии к снимкам звезда закрыла, но россияне все же обсудили их на просторах Сети. "Срочно к психиатру!" — отметили внимательные пользователи при виде звездной блондинки.
Действительно, сосательный рефлекс во взрослом возрасте — тревожный звоночек. За ним может скрываться и расстройство психики, и эмоциональный надрыв. Лишь врач способен определить причину странного посасывания Кристины Орбакайте.