"Как же надоела бабка эта": сморщенная плакальщица Немоляева еле ворочает языком

Советская и российская актриса кино и театра Светлана Немоляева в этом году отметила юбилей. Звезде фильмов "Служебный роман" и "Небеса обетованные" исполнилось 85 лет.
Спустя полгода после дня рождения, Светлана Немоляева стала героиней нового ток-шоу Андрея Малахова "Малахов", где в студии собираются гости и обсуждают актуальные темы.
Так, актриса поделилась, что в театре ей дали прозвище "плакальщица" из-за уникального таланта пускать слезы и красиво плакать. А еще Светлана Немоляева могла бы сыграть в фильме "Иронии судьбы" Рязанова вместо Барбары Брыльской.
Конечно, здоровье 85-летней женщины начинает потихоньку подводить актрису. Кожа становится все более сморщенной, ходить и говорить становится все тяжелее. Однако, зрители отметили, хоть Светлана Немоляева и еле ворочает языком во время интервью, ее речь все равно звучит интеллигентно и приятно.
Сама женщина ведет себя скромно и признается, что ей очень приятно повышенное внимание в честь юбилейного года.
"У меня такое ощущение, что я очень надоела зрителю. "Вдруг скажут: как же надоела бабка эта", — делится переживаниями Светлана Владимировна. Однако, Андрей Малахов спешит переубедить актрису и пожелать ей долгих лет жизни.