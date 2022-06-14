"Я много натерпелась в жизни": пронзительная исповедь 85-летней Светланы Немоляевой

Скромная от природы Светлана Немоляева стесняется комплиментов. "Да какая я примадонна, скажете тоже! – смеется она. – Не придумывайте! Хотя я и знаю, что на мои спектакли публика ходит с удовольствием – всегда аншлаг"
Полный зал и на постановки с участием 32-летней Полины Лазаревой, внучки Светланы Владимировны. "На сцене мы забываем про любые родственные отношения между нами – мы просто партнерши, коллеги, – заверила Немоляева. – Даже критиковать нам друг друга случается. Но я делаю это очень деликатно, потому что очень боюсь ранить человека – чужого или своего. Потому что я сама много в жизни натерпелась от режиссеров. И Полина мне что-то тоже может сказать, подсказать".
При этом заподозрить внучку Немоляевой в блате или семейственности невозможно. "Изначально Полина не хотела идти работать ко мне в театр, – уверяет Светлана Владимировна. – У нее был такой юношеский максимализм, что никак не хотела поступать ни в театр, где бабушка с дедушкой, ни в театр, где папа (Александр Лазарев-младший служит в "Ленкоме" – Прим. ред.) Ни за что!"
"Она хотела всего добиться сама. И это понятно, ведь известная фамилия человеку может помешать. Все же сразу думают: "Вот, помогли, протолкнули, позвонили, сделали!" А привела ее в театр Евгения Симонова – буквально за руку! – на роль в спектакле "Месяц в деревне". Какое счастье, что это была не я, и весь театр это прекрасно знает (улыбается)", – радуется звезда.
Знает театр и про любовь Немоляевой к загородной жизни. "У меня есть дача – в знаменитом Абрамцевском лесу (расположен в 60 км к северо-востоку от Москвы, недалеко от г. Сергиев Посад, на берегу речки Вори – Прим. ред.). Там огромные деревья с четырехэтажный дом и такая красота! Плохо только одно, что нет моего Саши (Лазарева – Прим. ред.). Ведь без него нет и того огромного счастья, которое было в жизни. Но у меня есть и сын, есть и внуки, есть любимый театр, и все это дает мне силы сегодня".