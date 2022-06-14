"Я много натерпелась в жизни": пронзительная исповедь 85-летней Светланы Немоляевой

Светлана Немоляева – явление в театре, кино и жизни уникальное. Фантастическая верность театру имени Маяковского, где она служит уже 43 года. Невероятная верность мужу – в браке с Александром Лазаревым она прожила с марта 1960 года до самой его смерти в 2011-м. Для ветреного актерского мира все это – нетипично. В апреле актрисе исполнилось 85 лет, но она полна сил, энергии, желания работать. Светлана Владимировна с удовольствием прилетела в Нальчик на Международный кинофестиваль "Кабардино-Балкария – 100". Со звездой после творческого вечера поговорил корреспондент "Дни.ру".

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