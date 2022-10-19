"Пугачева не имеет к этим детям никакого отношения": иноагент Галкин показал подросшую девочку

Уже десять лет вокруг детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина* вертятся слухи и домыслы.

Юморист Максим Галкин* уже больше полугода живет заграницей. Артист спешно покинул Россию на фоне нестабильной обстановки и решил начать международную гастрольную деятельность. В рамках тура он посетил не только знакомые европейские страны, но даже заехал в Австралию.

Поклонников в каждой стране собралось не мало. Супруг Аллы Пугачевой делится фотографиями с концертов из разных городов, на которых видно сотни преданных поклонников. На видео с концерта в Карловых Варах Максим Галкин* показал подросшую девочку — юная фанатка вручила ему букет цветов. В социальных сетях умилились такому кадру, и порадовались, что на концерты юмориста ходит и молодежь.

Алла Пугачева тоже не сидит на месте. Весь сентябрь артистка вместе с детьми занималась подготовкой к переезду в Израиль. Напомним, что Лизе и Гарри в этом году исполнилось уже девять лет. А недавно стали появляться слухи, что Алла Пугачева и Максим Галкин* собираются родить еще детей.

В эксклюзивном разговоре с Пятым каналом врач-репродуктолог Ирина Меньшикова прокомментировала такую возможность. По ее словам, в рождении Лизы и Гарри принимали участие донорские биоматериалы, ведь Алла Пугачева не могла сохранить свои яйцеклетки.

"Алла Пугачева не имеет к этим детям никакого отношения. Это знают все репродуктологи", — заявляет врач. Она добавляет, что 20 лет назад технологий по замораживанию половых клеток просто не было. Поэтому, если Пугачева и Галкин* захотят новых детей, им вновь придется искать донора.

* Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.