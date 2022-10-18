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Шоу-бизнес
"Никто не имеет права": Певица Валерия раздавила Пугачеву как вошь

"Никто не имеет права": Певица Валерия раздавила Пугачеву как вошь

Стали известны подробности непростых отношений Аллы Пугачевой и певицы Валерии.
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73-летняя Алла Пугачева известна не только своим сильным голосом, но и тяжелым характером. Оказавшись на вершине советского эстрадного Олимпа, Алла Борисовна формировала вокруг себя круг любимчиков. Но стать фаворитами артистки удавалось не всем. Среди тех, кого невзлюбила Пугачева числится певица Валерия.

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 (Алла Юрьевна Перфилова) Валерия

(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия певица

 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Имя нелюбимой певицы рассекретил звездный продюсер Сергей Лавров. В одном из интервью он рассказал, какая черная кошка пробежала между Аллой Пугачевой и певицей Валерией.

Оказалось, что когда-то молодая певица Валерия раздавила Пугачеву и ее планы как вошь. Алла Борисовна хотела, чтобы место на сцене заняла ее, на тот момент единственная, дочь Кристина Орбакайте. Но тут появилась Валерия — талантливая артистка, с широким диапазоном октав, да к тому же прошедшая школу подготовки от Иосифа Кобзона.

"Ни в каком пугачевском клане Валерии никогда не было, да и других талантливых певиц тоже", — секретничает Лавров.

Примечательно, что настоящее имя певицы Валерии — Алла Перфилова. Она сменила имя в 1993 году из-за случая на музыкальной студии. Позже, певица рассказывала, что именно Лерой ее хотела назвать мама, но в последний момент почему-то передумала.

Сейчас певица Валерия — популярная звезда с множеством хитов. Кроме этого, женщина счастлива в браке с Иосифом Пригожиным. Поклонники радуются за пару и оставляют приятные комментарии под совместными фотографиями: "Идеальная традиционная пара! Так создано природой или Всевышним, и никто не имеет права нарушать этих постулатов!"

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Певица Валерия. Фото: Elena Mayorova/ Global Look Press/ globallookpress.com
18 октября 2022, 21:46 Источник: Popcornnews.ru ✓ Надежный источник
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