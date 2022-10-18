"Никто не имеет права": Певица Валерия раздавила Пугачеву как вошь

Стали известны подробности непростых отношений Аллы Пугачевой и певицы Валерии.

73-летняя Алла Пугачева известна не только своим сильным голосом, но и тяжелым характером. Оказавшись на вершине советского эстрадного Олимпа, Алла Борисовна формировала вокруг себя круг любимчиков. Но стать фаворитами артистки удавалось не всем. Среди тех, кого невзлюбила Пугачева числится певица Валерия.

Имя нелюбимой певицы рассекретил звездный продюсер Сергей Лавров. В одном из интервью он рассказал, какая черная кошка пробежала между Аллой Пугачевой и певицей Валерией.

Оказалось, что когда-то молодая певица Валерия раздавила Пугачеву и ее планы как вошь. Алла Борисовна хотела, чтобы место на сцене заняла ее, на тот момент единственная, дочь Кристина Орбакайте. Но тут появилась Валерия — талантливая артистка, с широким диапазоном октав, да к тому же прошедшая школу подготовки от Иосифа Кобзона.

"Ни в каком пугачевском клане Валерии никогда не было, да и других талантливых певиц тоже", — секретничает Лавров.

Примечательно, что настоящее имя певицы Валерии — Алла Перфилова. Она сменила имя в 1993 году из-за случая на музыкальной студии. Позже, певица рассказывала, что именно Лерой ее хотела назвать мама, но в последний момент почему-то передумала.

Сейчас певица Валерия — популярная звезда с множеством хитов. Кроме этого, женщина счастлива в браке с Иосифом Пригожиным. Поклонники радуются за пару и оставляют приятные комментарии под совместными фотографиями: "Идеальная традиционная пара! Так создано природой или Всевышним, и никто не имеет права нарушать этих постулатов!"