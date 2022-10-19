Жуть! Потерявшая волосы после хирургического вмешательства Пугачева натянула на голову убогий парик

К новой фотографии Аллы Пугачева приглядется звездный стилист.

В комментариях под фотографиями Аллы Пугачевой, помимо ярких дискуссий, все реже встретишь слово "жуть" и все чаще комплименты 73-летней женщине.

"Выглядит Пугачева лет на 15 моложе", — такими словами описал новую фотографию Аллы Пугачевой стилист Павел Лагунов. Напомним, что на днях Народная артистка поделилась снимком с концерта Бориса Гребенщикова в Израиле. Модный стилист разобрался, в чем секрет молодости Аллы Пугачевой.

Во-первых, Лагунов отметил удачный ракурс. Снимая себя чуть выше, Алла Борисовна визуально удлиняет шею. Во-вторых, отлично сыграла подобранная одежда, которая сочетается с прической. Кстати, именно волосам Аллы Пугачевой Павел решить уделить особое внимание.

"Алла Борисовна использовала для выхода на концерт Гребенщикова накладную челку", — заявил стилист. Он считает, что Пугачева натянула на голову убогий парик за 3000 рублей не просто так, а ради сохранения качества своих немногочисленных оставшихся волос.

Известно, что к старости у людей усиливается выпадение волос, что грозит некрасивыми проплешинами. Артисты страдают еще сильнее, ведь на каждое выступление требуется безупречная укладка. Поэтому Алла Пугачева, как, впрочем, и другие звезды, использует накладные волосы.

Еще, по слухам, потерявшая волосы Алла Пугачева недавно сделала пластику — подтянула кожу лица и шеи. Конечно, сама артистка никак не комментирует свои изменения во внешности, но после предполагаемого хирургического вмешательства, Алла Борисовна действительно выглядит лучше.