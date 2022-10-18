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По стопам Пугачевой: сбежавший из России Пресняков распродает имущество

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По стопам Пугачевой: сбежавший из России Пресняков распродает имущество

СМИ сообщали, что Никита Пресняков попал под мобилизацию.
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Не так давно с огромным скандалом, устроив демарш против Минюста, Россию покинула Народная артистка СССР Алла Пугачева. Забрав детей и выставив общее имущество на продажу, Примадонна отечественной эстрады приняла решение воссоединиться со своим супругом Максимом Галкиным*, который некогда был популярным юмористом, а сейчас зарабатывает деньги в основном за счет громких политических заявлений и критики в адрес руководства нашей страны.

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 Никита Владимирович Пресняков

Никита Владимирович Пресняков Музыкант

По стопам бабушки пошел и ее звездный внук Никита Пресняков. Сын Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте, как сообщает РИА ФАН, уехал из России. По данным газеты "Комсомольская правда", певец и актер мог улететь в США. Также не исключено, что артист может находиться сегодня в Литве.

Как уточняет Пятый канал, внук Аллы Пугачевой пропал из виду после объявления частичной мобилизации в России. СМИ сообщали, что молодой музыкант тоже получил повестку, однако информация не подтвердилась. Сам певец написал в социальных сетях "Фейк", не раскрывая подробности.

Так или иначе, Никита Пресняков уже начал избавляться от имущества в России. Артист выставил на продажу недвижимость стоимостью порядка 20 миллионов рублей. По данным Общественной службы новостей, речь идет о земельном участке в Краснодарском крае. Там же расположен магазин.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.

Никита Пресняков. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 18 октября 2022, 09:00 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник

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