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Шоу-бизнес
"Я *** не хожу к психиатру!": Ефремов устроил истерику после вопросов о пьянстве

"Я *** не хожу к психиатру!": Ефремов устроил истерику после вопросов о пьянстве

Известный комик объявил, что к нему пришел Михаил Ефремов.
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Два года назад Михаил Ефремов угодил за решетку за смертельное ДТП, которое он устроил в Москве. Тогда деятеля искусства приговорили к семи с половиной годам колонии. С тех пор сын артиста Никита, который, кстати, тоже является популярным актером, вынужден отбиваться от многочисленных вопросов о его отце-уголовнике.

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Например, в шоу комика Богдана Лисевского, которое выходит на ютуб-канале "Плюшки", Никита едва не покинул съемочную площадку после провокаций. Сначала юморист представил его, как Михаила, сделав вид, что ожидал именно Ефремова-старшего. После этого Лисевский задал множество вопросов, связанных с употреблением алкоголя. 34-летний актер в свою очередь уверял, что уже давно не пьет.

После вопросов о пьянстве, ближе к концу интервью юморист сказал, что Никита уже долгое время ходит к психиатру. Актер поправил: "К психотерапевту". И в этот момент Лисевский спровоцировал Ефремова на эмоции. Ему якобы показалось, что сидящий перед ним артист занервничал, поэтому стал его успокаивать. Актер же, повысив тон, стал объяснять, что вел себя спокойно.

"Я не заводился. Я *** тебя просто поправил. Ты мне сказал, что я хожу к психиатру. Я не к психиатру хожу, а к психотерапевту ***! И мне надо было просто тебя поправить!", – утроил настоящую истерику Никита.

К слову, многие интернет-пользователи уверены, что шоу, в котором сын Михаила Ефремова принял участие, является просто постановкой. Если это было бы правдой, гости не выдерживали бы провокаций ведущего и покидали бы студию еще во время съемок.

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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 13 октября 2022, 20:54 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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