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Шоу-бизнес
"Бредовые идеи": как дизайнеры наживаются на российских звездах

"Бредовые идеи": как дизайнеры наживаются на российских звездах

Критик Сергей Соседов порассуждал, почему стиль российских звезд так изменился в последние десятилетия.
прочитано 527 раз

Звезды российской эстрады нередко выбирают для сцены эпатажные образы. Ультракороткие юбки, нагота, необычные фактуры и, откровенно говоря, странная обувь — вот как выглядит красная дорожка в 2022 году. К сожалению, в погоде за трендами многие попросту скатываются в нелепый цирк.

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Музыкальный критик Сергей Соседов в разговоре с Пятым каналом выразил свое мнение, почему в России так мало стильно одетых звезд. По мнению шоумена, главная причина — в отсутствии талантливых дизайнеров. Даже при наличии средств и возможностей, найти профессионала становится большой удачей: "Такое время, можно купить, достать что угодно. У них нет образов. Они меняют наряды, но ничего не запоминается".

"Сегодня дизайнеры не раскрывают сценический образ звезды, а пытаются самореализоваться за счет известной персоны… Свои какие-то идеи бредовые дизайнерские пытаются прилепить на артиста", — продолжает негодовать Сергей.

Отдельно Сергей затронул и стоимость нарядов. Не секрет, что за свою работу модные дизайнеры берут хорошие суммы. Получается, что за деньги артисты получают безвкусные наряды, а дизайнеры наживаются на российских звездах. Сергей Соседов призывает всех приглядеться в зеркало, и оценить свой образ без поправки на имя дизайнера.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Фото: Simon Belcher/ imageBROKER/ globallookpress.com
13 октября 2022, 18:33 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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