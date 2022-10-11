"Нету животика!": зачавшая в 44 года Орлова резко перестала быть мамой

Певица и ведущая проекта "Дом-2" Ольга Орлова совсем недавно порадовала поклонников новостью — беременностью. Зачавшая в 44 года артистка показала подписчикам социальных сетей видео с округлившимися формами.
Забеременнеть после 40 — это серьезное испытание для организма. Для того, чтобы женщина справилась с такой нагрузкой, заботиться о себе нужно с молодости, напоминает ОСН.
На днях Ольга Орлова устроила интерактив на своей страничке и ответила на вопросы неравнодушных подписчиков. В основном, все интересовались состоянием будущей мамы и планами на материнство. Ожидаемо, не обошлось без конфликтов.
Так, среди поклонниц Ольги Орловой разразился спор о грудном вскармливании: певица сообщила, что планирует сразу уйти на искусственную смесь. По мнению некоторых читательниц блога, после такого решения Орлова резко перестала быть мамой.
Ольга прокомментировала такую позицию. Будущая мама не согласна с мнением "не кормила сама — не мать", поскольку воспитание ребенка — личное дело каждой семьи. Кроме этого, Ольга Орлова добавила, что она аллергик с плотным рабочим графиком, поэтому и решение было принято на основе ее жизни.
Поделилась Ольга Орлова и смешными вопросами. Так, одна из поклонниц написала: "А где ваше пополнение? Что-то не видно, нету животика!". Певица не растерялась и сообщила, что просто отстегнула его на ночь.